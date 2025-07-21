Обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства между Азербайджаном и Северной Македонией. Об этом говорится в публикации на странице министра экономики Азербайджана Микаила Джаббарова в соцсети Х.

«В рамках рабочего визита на встрече с председателем Ассамблеи Республики Северная Македония Афримом Гаши был отмечен большой потенциал сотрудничества между двумя странами в экономической сфере. Были обсуждены перспективы энергетического, торгового и инвестиционного партнерства», — отмечается в публикации министра.