Пропагандистский залп в отношении Азербайджана – попытка запугать слабонервных, а таковых, насколько мне известно, среди людей, которые в Азербайджане принимают решения, либо участвуют в этом процессе, не наблюдается. Об этом в беседе с Minval Politika сказал политолог, депутат Милли Меджлиса Расим Мусабеков, комментируя публикации российских пропагандистских Telegram-каналов о реализации военного сценария в отношении Азербайджана.

«Запугать Азербайджан какими-то там сообщениями в Telegram-каналах, когда военкоры поднимают вой и сыплют пустыми угрозами, невозможно. Есть реальный военный баланс, есть география. Вторжение в Азербайджан из России невозможно через узкий проход у Каспийского моря, обеспечив какой-то прорыв на азербайджанскую территорию. Даже если Россия мобилизует там все свои военные ресурсы, то это будет очень трудно, если не сказать невозможно. Что касается угроз нанести удар по Баку «Калибрами» с военных катеров, то им следовало бы знать, что у нас достаточно мощная противовоздушная оборона, в которой имеются и турецкие, и израильские средства, включая «Железный купол», и те же самые С-300. Во-вторых, после первого залпа у России не останется больше военной флотилии, потому что сюда приземлятся турецкие F-16. Кроме того, у нас имеется своя авиация, есть ракеты типа земля-море, которые преодолевают расстоянии 200 км. И что дальше?» — задается вопросом эксперт.

Депутат не считает, что в России не найдутся военные, способные на какую-то безумную авантюру: «Если все же какие-то военные провокации примут долговременный характер, Турция закроет проливы для России. А если будут чем-то размахивать и угрожать Турции, в Черное море войдут британские и американские военные суда, вплоть до авианосцев, эсминцев и прочего. Тогда и на Черном море у России не останется никакого флота и военных ресурсов в Крыму».

«Так что, не думаю, что военные угрозы, которые звучат в России, могут быть реализованы», — добавил он.

Говоря о попытках российской стороны использовать другие инструменты для дестабилизации обстановки в Азербайджане, политолог указал на отсутствие каких-либо ресурсов для осуществления подобного рода намерений: «Попытаются они организовать игру с лезгинскими и талышскими сепаратистами, которых буквально единицы, и которые никакого влияния внутри Азербайджана не имеют. Могут пытаться эту тему разгонять, но не думаю, что они чего-либо серьезного добьются».

«Кроме того, это будет очень рискованная игра, потому что она не будет односторонней. Так случается, если живешь в стеклянном доме, а у России на Северном Кавказе в полном смысле слова он стеклянный», — отметил Мусабеков.

Что касается фактора Турции, продолжил эксперт, то «это наш союзник»: «Думаю, что у России не должно оставаться сомнений, что Турция немедленно выдвинется в поддержку Азербайджана, даже не дожидаясь непосредственного исполнения военных угроз».

«А в случае, если эти угрозы будут произноситься не какими-то там военкорами в Telegram-каналах, а будут озвучены из уст официальных лиц, и будут предприняты какие-то действия, которые напоминают подготовку к реализации военных угроз, то турецкие самолеты, а при необходимости и военные, появятся на берегах Каспия раньше, чем смогут пошевелиться в этом направлении российские военные», — заключил Мусабеков.