В Белом доме растет раздражение из-за политики израильского лидера Биньямина Нетаньяху после авиаударов по Сирии. Об этом сообщает Axios со ссылкой на американских чиновников.

В администрации руководителя США Дональда Трампа считают, что Нетаньяху «вышел из-под контроля», его политика становится деструктивной и способна дискредитировать усилия американского лидера по стабилизации региона.

«Биби (Биньямин Нетаньяху) ведет себя как безумец. Он постоянно все бомбит. Это может подорвать то, что пытается сделать Трамп», — отметил один из чиновников Белого дома.