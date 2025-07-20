В Германии в ближайшие годы может образоваться дефицит электроэнергии из-за невозможности возобновляемых источников обеспечить полное покрытие энергопотребления страны.

Согласно информации Bild, потребление электроэнергии в ФРГ в ближайшие годы резко возрастёт из-за активного роста количества дата-центров, электромобилей и тепловых насосов. Следует учесть, что Германия планирует полностью отказаться от угольной энергетики не позднее 2038 года, а возможности солнца и ветра, подчёркивает издание, не способны покрыть растущий спрос.

«Если с 2035 года, как предписано ЕС, разрешат производить только электромобили, наша электросеть с этим не справится», — отметил руководитель BMW Оливер Ципзе.

Уточняется, что расширение необходимой электросетевой инфраструктуры обойдётся примерно в €600 млрд к 2045 году, в связи с чем глава Минэкономики Катерина Райхе указала на необходимость пересмотра стратегии и более тесной привязки темпов развития возобновляемых источников энергии к возможностям энергосети. По её словам, такие меры сэкономят деньги для предприятий и потребителей.