Известный телеведущий и медиаэксперт Деннис Ю, участвовавший в III Шушинском глобальном медиафоруме, поделился впечатлениями от встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«Для меня было честью встретиться с Его Превосходительством, президентом Азербайджана. Я участвовал во многих международных мероприятиях, но никогда прежде не видел главу государства, который был бы настолько доступным, любезным и искренне поддерживающим прессу и цифровые инновации», — написал он в соцсетях.

По словам Денниса Ю, Шуша — не просто красивый город, а «сердце глобального медиа на этой неделе».

Он поблагодарил Азербайджан за гостеприимство и завершил пост словом «Respect».