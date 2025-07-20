Неучастие азербайджанской делегации в заседании экономического совета СНГ в Москве может иметь ряд причин, но при этом ситуация в отношениях с Россией не имеет к этому отношения.

Об этом, беседуя с журналистами на III Шушинском Глобальном медиафоруме, заявил помощник президента Азербайджана — заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Гаджиев добавил, что отсутствие азербайджанской делегации может иметь ряд причин, таких как изменения в личном графике членов делегаций.

Что касается предположений о связи отмены визита с инцидентом со сбитым в декабре 2024 года самолетом AZAL, Гаджиев сказал: «Мероприятие проходит в рамках СНГ. Вопросы двусторонней повестки России и Азербайджана к этому отношения не имеют».