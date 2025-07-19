Перспективы обеспечения стабильности, безопасности и развития стали более четкими и широкими особенно после завершения конфликта в Карабахе. Это важный фактор с точки зрения продвижения проектов в сфере транспортной связанности. Об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме, сообщает «Азертадж».

Глава государства подчеркнул, что страна не может быть транзитной, если у нее нет добрососедских отношений: «Мы должны поддерживать хорошие отношения не только с нашими соседями, но и с соседями наших соседей. В этом направлении ведется активная дипломатическая работа, и мы формируем имидж надежного партнера. В течение последних десяти лет мы стремились завоевать доверие. Мы старались продемонстрировать, что наша страна — надежный партнер, и наше слово имеет ту же силу, что и наша подпись. Так было вплоть до сегодняшнего дня».