Что касается нашего вклада в глобальную климатическую повестку, я считаю, что Азербайджан занял очень правильную позицию с экологической точки зрения. Об этом, как сообщает «Азертадж», сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на III Шушинском Глобальном медиафоруме.

«Мы не используем уголь для производства электроэнергии. Мы используем только гидроэнергию и природный газ. С недавних пор мы также приступили к производству солнечной энергии. У нас огромные энергетические ресурсы в этом плане. Мы уже подписали большое количество инвестиционных контрактов», — подчеркнул глава государства.