В Армении — очередная «зангезурская истерика». С одной стороны, Никол Пашинян предлагает не бояться слова «коридор», что многие расценили как подготовку общественного мнения к необходимости открытия Зангезурского коридора. Но, с другой — в Ереване по-прежнему звучат заявления, что открывать дорогу в «экстерриториальном» режиме Ереван, дескать, не желает. Армения не обсуждала и не обсуждает делегирование контроля над своей территорией какой-либо третьей стороне, заявила накануне пресс-секретарь премьер-министра Армении Назели Багдасарян.

«Мы неоднократно заявляли, что Армения обсуждает вопрос разблокирования региональной инфраструктуры исключительно в контексте суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции Республики Армения. Мы не можем обсуждать какую-либо иную логику», — изрекла она назидательным тоном. А согласно сведениям ереванской «Жоховурд», Пашинян после встречи в Абу-Даби встретился с однопартийцами и выразил недовольство результатами встреч в Абу-Даби, Стамбуле и Брюсселе, так как не получил того, чего ожидал. А ещё заверил присутствующих, что Ереван не согласится на какой бы то ни было вариант, предполагающий экстерриториальное функционирование дороги.

На утечку «Жоховурд» при большом желании можно не обращать внимания — всё же это неофициальный документ. Но вот заявление пресс-секретаря Никола Пашиняна — это уже вполне официально, на камеру и на диктофон. И вот интересно было бы спросить у мадам Багдасарян, каким образом её шеф Никол Пашинян в таком случае подписывал в ночь на 10 ноября 2020 г., пусть и в тайном месте, не в прямом эфире, Трёхстороннее заявление, где чёрным по белому была прописана идея транспортного коридора между основной частью территории Азербайджана и Нахчываном, безопасность которого обеспечивали пограничники ФСБ России? Тогда его «экстерриториальное функционирование дороги» вполне устраивало, а сейчас уже нет?

Однако есть и ещё одна сторона вопроса, которую с предельной откровенностью выразил один из представителей ереванского «болтающего класса», руководитель центра «Модус Вивенди» Ара Папян: «Если мы предоставим Зангезурский коридор, полосу, проезд — не знаю, как это назовут, — дадут ли нам, скажем, дорогу из Еревана через Ерасх (Араздейен — Ред.) в Джульфу и Иран? Это равноценный обмен или просто в одностороннем порядке предоставим свою территорию под проезд? Если говорить о разблокировании коммуникаций, то раз мы согласны предоставить им 42 или 50 км дороги, они должны дать нам столько же».

Более того, некоторые «утечки» указывают, что Армения как раз и пыталась протащить на переговорах идею параллельного открытия Зангезурского коридора и дороги через Нахчыван в Иран — уже для себя.

Проще говоря, у Армении — очередной сеанс политического мошенничества. Ереван демонстрирует две позиции: публично там категорически против открытия Зангезурского коридора, а конфиденциально вбрасывают идею: мы готовы открыть, но и вы откроете что-нибудь взамен — уже для нас. Лучше всего — дорогу на Иран.

Понятно, что Иран для Армении — ключевой «логистический» партнёр. Но налаженной сухопутной транспортной инфраструктуры между двумя странами нет. Есть стратегическая трасса, но один её отрезок «заходит» на территорию Губадлинского района Азербайджана. Вроде бы есть альтернативная дорога, но это грунтовка, на которой большегрузные фуры вязнут так, что приходится проводить специальные спасательные операции и их вытаскивать. Вроде бы были планы её заасфальтировать, но идея превратилась в очередной армянский «долгострой». Железнодорожного сообщения с Ираном у Армении нет — ни по собственной территории, ни через третью страну. Планы строительства железной дороги через Зангезур существовали, но так и остались планами. Построить такую дорогу через горы — слишком дорого. Своих ресурсов у Армении нет. Инвесторов тоже не нашли. И вот теперь пытаются добиться открытия дороги через территорию Азербайджана — в Нахчыван. И всё бы ничего, но открывать эту дорогу Армения тоже требует в «экстерриториальном режиме», а не просто договариваться с Азербайджаном об открытии коммуникаций.

Любопытно, конечно, было бы узнать, как Армения собиралась везти из Ирана по железной дороге под американским контролем, например, российское оружие. Или ещё какие-нибудь «деликатные» грузы. Куда интереснее другое: дорогу под внешним контролем Армения требует у Азербайджана не первый раз. После 44-дневной войны и до того, пока антитеррористические рейды 2023 г. не поставили окончательную точку в сепаратистском проекте в Карабахе, Ереван требовал передать под контроль российских миротворцев дорогу Агдере — Кельбаджар — Басаркечар (Варденис). Разумеется, безуспешно. Теперь настала очередь железнодорожной ветки через Нахчыван на Иран. Излишне напоминать, что ни на какой международный контроль над своими дорогами Азербайджан не согласится. А для Армении, которая проиграла две войны, требовать равенство и участия, и пытаться навязать торг — не самая умная тактика. Но тогда остаётся открытым вопрос: вбрасывая идею о параллельном открытии двух дорог, Армения рассчитывала что-то выторговать для себя? Или опять искала способ «заклинить» переговоры?