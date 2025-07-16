Премьер-министр Армении Никол Пашинян на брифинге признал, что в армянском обществе сохраняется болезненное восприятие самого термина «коридор», однако призвал относиться к нему как к нейтральному международному понятию.

«По известным вам причинам термин «коридор» вызывает в Армении некую аллергию. Хотя, например, у нас официально существует транспортный коридор Север–Юг. Но каждый раз, когда наши партнёры говорят «коридор», мы вздрагиваем. В ответ вздрагивают и они — не понимают, что такого сказали, ведь речь идёт всего лишь о международном термине», — отметил он.

Примечательно, что сам Пашинян долгие годы активно возражал против употребления термина «Зангезурский коридор». Напомним, в мае 2023 года на саммите ЕАЭС в Москве между ним и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым произошла перепалка именно по этому поводу.

Тогда Алиев пояснил: «Что касается слова «коридор», который я использовал — точно так же я применяю это слово к коридору Север–Юг, коридору Восток–Запад. Название «коридор» никоим образом не является посягательством на чью-то территорию». По его словам, надо «очень хорошо постараться или иметь бурную фантазию и увидеть территориальные претензии».

Таким образом, последние заявления Пашиняна фактически повторяют позицию Алиева и свидетельствуют о попытке подготовить армянское общественное мнение к возможной реализации Зангезурского коридора.