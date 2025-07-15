Ситуация вокруг разблокировки транспортных коммуникаций на Южном Кавказе вновь оказалась в центре международного внимания. Переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном, который до недавнего времени носил вялотекущий характер, получил новый импульс на фоне вовлечения в него США, ЕС и Турции. Обострение дискуссий вокруг Зангезурского коридора, важного геостратегического узла, стало поводом для активных заявлений сторон и попыток внешних игроков повлиять на ход событий.

О текущей ситуации, основных точках напряжения и возможных перспективах урегулирования Minval Politika побеседовал с бывшим министром иностранных дел Азербайджана Тофиком Зульфугаровым.

По словам Зульфугарова, на данном этапе можно констатировать несколько ключевых моментов, поскольку переговоры между сторонами продолжаются, и обе — как армянская, так и азербайджанская — выдвигают свои подходы и позиции. Как отметил экс-министр, центральной темой обсуждений сегодня становится восстановление транспортной связи между двумя частями Азербайджана, нарушенной после передачи Зангезура Армении, которую он охарактеризовал как незаконную и преступную акцию со стороны большевиков.

«После этого в регионе была проведена этническая чистка, изменены исторические топонимы. Это стало одним из основополагающих факторов армяно-азербайджанского конфликта. Вопрос Карабаха на сегодняшний день можно считать разрешённым. Однако остаются другие, не менее важные темы, в том числе обеспечение связи между четырьмя частями Азербайджана», — указал Зульфугаров.

«Даже международные силы признают аномальность ситуации, при которой одна страна не имеет внутреннего транспортного сообщения между своими регионами. В этом контексте обсуждается, как именно будет функционировать эта связь, какие условия и гарантии безопасности будут предоставлены», — отмечает дипломат.

Как напомнил Зульфугаров, ещё в соглашении от 10 ноября 2020 года было зафиксировано, что Зангезурский коридор — это часть урегулирования конфликта. Предполагалось, что контроль над ним будет осуществляться российскими пограничниками, как это уже происходит на других границах Армении, в частности с Ираном и Турцией.

«Переговоры по этому вопросу до сих пор не дали ощутимых результатов: то армянская сторона была против, то Россия не проявила интереса. Но сейчас мы видим, что к процессу подключились США, а также, возможно, ЕС», — отметил бывший министр.

Он также подчеркнул активную роль Турции в этом процессе: по его словам, недавний визит армянского премьера Никола Пашиняна в Турцию касался, в том числе, и вопроса открытия коммуникаций между двумя странами. Однако, как добавил Зульфугаров, Турция чётко обозначила свою позицию: пока не будет решён вопрос с азербайджанскими коммуникациями, никакие другие проекты по разблокировке в регионе не будут реализованы.

«Евросоюз сразу после завершения боевых действий в 2020 году выразил готовность оказать как финансовое, так и техническое содействие в организации Зангезурского коридора. Однако позже амбиции ЕС, и особенно Франции, вышли за рамки допустимого, и Азербайджан отказался от их участия. Сейчас участие ЕС вновь обсуждается, в том числе в качестве возможного гаранта безопасности», — напомнил он.

«Теперь мы видим, что и американская сторона заинтересована в содействии. Посол США в Турции прямо заявил, что Турция активно участвует в процессе, и идут конкретные обсуждения того, как это будет реализовано», — добавил наш собеседник.

Дипломат также прокомментировал заявления о возможности передачи контроля над транспортной инфраструктурой третьей стороне, в том числе над железной дорогой в Нахчыване: «Это вызывает удивление. Нахчыванская автономия — это часть Азербайджана. Почему Азербайджан должен передавать суверенные функции по управлению своей железной дорогой какой-то внешней компании? Логика теряется полностью. Эти предложения, скорее всего, исходят от пророссийских сил в Армении, заинтересованных в затягивании договорённостей».

Отдельно он прокомментировал заявление пресс-секретаря армянского премьера Назели Багдасарян о том, что Армения не передаст контроль над Зангезуром ни США, ни какой-либо третьей стороне:

«Посмотрим, передаст или нет. В противном случае политика Армении может остаться без поддержки со стороны Запада — США, ЕС и Турции. В итоге Ереван вновь окажется в изоляции, как это уже было, — с Россией и, возможно, Ираном. А это государства, чьи возможности влиять на развитие ситуации в Армении сейчас весьма ограничены. Это объективная геополитическая реальность».

«Нынешняя ситуация — это своего рода экзамен для армянского руководства. Я не исключаю сильного внутреннего сопротивления в Армении, особенно среди пророссийских кругов, но процесс продолжится, поскольку имеет серьёзную региональную и международную поддержку», — резюмировал Тофик Зульфугаров.