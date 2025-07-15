Внешнеполитический курс США в отношении России претерпевает резкие изменения. После череды безрезультатных попыток дипломатического диалога с Кремлём в окружении Дональда Трампа всё громче звучат заявления о необходимости пересмотра подходов к Москве. Вашингтон всё меньше верит в возможность конструктивных переговоров с Владимиром Путиным и готовится перейти к политике силы и жёсткого сдерживания.

Эта трансформация уже получила неофициальное название — «Доктрина Трампа». По сути, речь идёт о стратегическом сдвиге: от прежней модели осторожного взаимодействия с автократиями — к открытому давлению, экономическому принуждению и военному превосходству. И если ранее эта концепция тестировалась на Ближнем Востоке, то теперь её ключевым полем становятся Украина и Европа.

Свою оценку происходящего в комментарии Minval Politika дал украинский политолог Алексей Буряченко.

По словам Алексея Буряченко, Соединённые Штаты, судя по последним заявлениям Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса, переходят к новой внешнеполитической стратегии, получившей название «Доктрина Трампа». Эта концепция, отметил эксперт, уже активно тестировалась на Ближнем Востоке, а теперь применяется в отношении Украины и Европейского союза.

Как подчеркнул Буряченко, Украина и ЕС в контексте международной безопасности представляют собой единый геополитический блок. Их интересы взаимосвязаны, особенно в вопросах милитаристской поддержки со стороны США. «Американская стратегия в Европе невозможна без Украины. И наоборот. Это уже аксиома», — заявил политолог.

При этом, по его словам, не стоит рассчитывать на идеологический альтруизм Трампа. Он действует, исходя из прагматичных интересов. «Сегодня сотрудничество с Европой — это живые деньги, прямые заказы в американскую экономику. А от России Трамп не получает ничего понятного или полезного», — отметил Буряченко.

Политолог обратил внимание на недавний телефонный разговор между Трампом и Путиным, который, по его словам, стал «холодным душем» для Белого дома. «Путин проигнорировал все мирные предложения. А уже через сутки Россия нанесла массированный удар по украинским городам. Это поставило точку в иллюзиях по поводу возможности договориться с Москвой», — отметил эксперт.

Теперь, считает Буряченко, в ход идёт новая стратегия «мир через силу». «Этот лозунг, который Трамп активно использует, теперь будет воплощаться на практике. И он коснётся не только Украины и ЕС, но и самой России», — подчеркнул политолог.

По словам эксперта, уже скоро может быть объявлен целый пакет новых решений. Подтверждением этого он назвал визит генерала Кита Келлога в Киев и приезд будущего генсека НАТО Марка Рютте в Вашингтон.

«Трамп внутренне готов к двум ключевым шагам: во-первых, к первому санкционному пакету против России. И, во-вторых, к системной передаче вооружений как Украине, так и европейским странам. Конечно, с условием, что оплачивать всё это будет Европейский союз», — отметил Буряченко.

Эксперт добавил, что Владимир Путин в очередной раз переоценил свои возможности и недооценил последствия. «Он переиграл сам себя. Его жадность, наглость, отказ от реальных переговоров и последующая эскалация будут стоить дорого. За имитацию мирного процесса и продолжение агрессии Россия теперь заплатит определённую цену. Какую именно — мы узнаем очень скоро», — резюмировал политолог Алексей Буряченко.