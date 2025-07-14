В последние дни внимание СМИ привлекли резкие заявления Дональда Трампа, касающиеся будущей политики США по отношению к войне в Украине. В частности, его фразы «Я передам оружие для ударов по Москве» и «Путин говорит красиво, а вечером всех бомбит» вызвали оживлённую дискуссию как в экспертной среде, так и в общественном пространстве.

Редакция издания Minval, отслеживающего ключевые геополитические события и реакции на них, решила узнать, как в Украине оценивают подобные заявления, и какие реальные шаги могут последовать за ними. Для этого мы обратились за комментарием к украинскому политологу Петру Олещуку.

По словам Олещука, важно чётко отделять эмоциональные заявления Трампа от реальных процессов, происходящих в американской и международной политике. На сегодняшний день подтвержденным фактом является то, что Дональд Трамп заявил о готовности США продавать Украине оружие за счёт средств, предоставленных европейскими партнёрами. Эта схема, по словам эксперта, обсуждалась ещё на саммите НАТО и теперь получила публичное подтверждение со стороны Трампа. Речь идёт, прежде всего, о поставках зенитных ракетных комплексов Patriot и соответствующих боеприпасов.

«Пока что точное количество этих комплексов не определено. Когда Трампа спросили, идет ли речь о десяти системах, он уточнил, что окончательное число пока обсуждается. Очевидно, визит премьер-министра Нидерландов Марка Рютте в Вашингтон был связан именно с проработкой подобной схемы, поставок оружия США в Украину через НАТО-партнёров. Также на это указывает и визит в Киев спецпредставителя Трампа Кита Келлога, который длился около недели», — поясняет политолог.

Как подчёркивает Олещук, в американских СМИ появляется всё больше утечек и аналитических материалов, касающихся будущей поддержки Украины. Причём речь идёт не только об оборонительных системах, таких как ПВО, но и о наступательном вооружении, включая ракеты, которые теоретически могут быть использованы для ударов по территории России. Однако пока что никаких официальных решений по этому поводу не принято.

Особое внимание Олещук уделяет законопроекту, подготовленному сенаторами Линдси Грэмом (Республиканская партия) и Ричардом Блюменталем (Демократическая партия). Этот документ, ожидающий рассмотрения в Сенате и Палате представителей, наделяет президента США правом вводить повышенные тарифы против государств, приобретающих стратегические товары у России. Причём сам президент будет решать, когда эти пошлины вводить, в каком объёме и когда отменять.

Хотя это не кардинально меняет действующие экономические механизмы, Трамп, по мнению украинского политолога, рассматривает данный законопроект как ещё один способ давления на Владимира Путина — сигнал о том, что США готовы к ужесточению политики. Цель — подтолкнуть Кремль к принятию условий, при которых возможна приостановка войны. Пока же, по словам Олещука, Трамп не спешит запускать в полном объёме санкционный и военный механизм, рассчитывая на то, что Путин всё же сделает шаг навстречу.

Тем не менее сам факт активных публикаций на эту тему в американских СМИ, по мнению эксперта, свидетельствует о серьёзности подхода Трампа. Он действительно рассматривает возможность расширения военной поддержки Украины, поскольку сталкивается, как выразился Олещук, с «неконструктивной и непонятной» позицией Путина. Именно это может стать стимулом к пересмотру всей конфигурации американской политики в регионе.