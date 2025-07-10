Turkish Airlines, Singapore Airlines, Thai Airways, Cathay Pacific и Air India вошли в топ-5 зарубежных авиакомпаний, совершивших наибольшее количество полетов в Азербайджан.

Об этом передает Report со ссылкой на Международный аэропорт Гейдара Алиева.

В период с января по июнь 2025 года УВД «Азераэронавигация» обслужило в воздушном пространстве Азербайджана более 162 500 полетов, что на 20% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В первом полугодии 2024 года данный показатель составлял 135 500 полетов.

77% этих рейсов — то есть 125 600 рейсов — носили транзитный характер. Рост транзитного потока на 28% вновь подтвердил статус воздушного пространства Азербайджана как надёжного и эффективного авиакоридора между Европой и Азией.

В июне был зафиксирован исторический рекорд. Всего за месяц совершено 29 300 полетов, а 28 июня — 1057 полетов в сутки, что стало наивысшим суточным показателем в истории гражданской авиации страны.

В первой половине 2025 года аэропорт обслужил 3 миллиона 452 тысячи пассажиров. Это отражает рост на 2% по сравнению с показателем в 3 миллиона 388 тысяч пассажиров, зафиксированным за аналогичный период 2024 года.

За отчетный период 39 авиакомпаний, включая 16 лоукостеров, выполнили в общей сложности 27 091 рейс. Количество международных пассажиров достигло 3 миллиона 114 тысяч, и 51% этого потока пришелся на иностранных перевозчиков. Из Бакинского аэропорта выполнялись прямые рейсы в 34 страны и 69 городов.

Транзитный пассажиропоток также продемонстрировал положительную динамику: показатель вырос на 17%, составив 196 498 пассажиров. Наиболее востребованные международные направления — Стамбул, Москва, Тбилиси, Дубай и Абу-Даби.