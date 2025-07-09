Президент США Дональд Трамп выступил с заявлением по Украине, которое как минимум следовало бы назвать многообещающим. Как отметил нынешний хозяин Белого дома, он «очень серьёзно» рассматривает возможность наложить санкции против России. После чего заявил: «Мы выслушиваем от Путина кучу фигни. Он очень вежлив, но толку от этого никакого».

Кроме того, Трамп отметил, что изучает законопроект о санкциях против России, который внесён в Конгресс, и подтвердил, что одобрил отправку оборонительного оружия Украине:

«Мы хотим поставлять оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком многих. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное оружие, и я это одобрил».

Жёстких заявлений в адрес России по поводу Украины в Вашингтоне не звучало с момента старта второго президентского срока Дональда Трампа. Однако сейчас нельзя не заметить, что в столице США ужесточают риторику.

Здесь необходимо напомнить предысторию. 3 июля состоялся телефонный разговор президентов России и США. Обсуждали Украину. Но практически сразу же после телефонного разговора президентов России и США Кремль нанёс по городам Украины рекордный удар. По данным украинских военных, в ночь на 4 июля по территории страны были выпущены 11 ракет: один «Кинжал», шесть баллистических «Искандеров» и четыре крылатых. Кроме того, была зафиксирована массированная атака дронов — 539 беспилотников. Всего же по Украине было выпущено 550 целей. Практически сразу же Трамп заявил, что Путин «не хочет окончания войны» и признал, что не добился никакого прогресса в своём недавнем телефонном разговоре с президентом России.

Затем последовали телефонные переговоры Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. После чего последовало новое заявление американского лидера: «Я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным».

Комментируя же свой недавний разговор с президентом Украины, Трамп отметил, что «это был хороший разговор». А потом добавил: «По нему наносят очень серьёзные удары — и я говорил, что так и будет. По нему наносят очень серьёзные удары. И я был очень разочарован своим разговором с президентом Путиным. Я был очень разочарован».

У Дональда Трампа есть предостаточно причин для недовольства и даже гнева. Ракетный удар 4 июля представлял собой открытый вызов США. Устроить такую показательную бомбардировку сразу же после разговора с Трампом — такие вещи никогда не бывают случайными совпадениями. Более того, публичное унижение американской дипломатии Россия устроила на 4 июля — День независимости США. То есть попыталась сделать всё максимально болезненно и унизительно для Вашингтона. Но теперь уже мяч на американской половине поля. И здесь остаётся открытым вопрос: как на российские бомбардировки ответит Вашингтон?

Вариантов у США, начистоту говоря, немного. Возможно, всё недовольство Трампа так и останется на уровне заявлений, и Вашингтон будет продолжать свои, скажем так, усилия по продвижению мирного диалога — пусть даже этот диалог не получается. Именно в рамках диалога Вашингтон воздерживался от введения новых санкций против РФ, а возможно, и придерживает военную помощь Украине. В такой ситуации жёсткие заголовки по поводу прекращения этой помощи Трампу даже как бы нужны — как посреднику.

Но теперь становится понятно, что у американской сдержанности есть предел. Во-первых, Трамп — не тот политик, который простит публичное унижение. Во-вторых, на Белый дом растёт и давление в самих США, где от него требуют более жёстких и решительных действий против Москвы. Да, похоронить свой, пожалуй, самый громкий политический проект для Дональда Трампа непросто. Его обещание закончить украинскую войну за 24 часа помнят слишком хорошо. Но и терпеть до бесконечности выходки Кремля тоже не получится.

Так или иначе, если после провального разговора с Путиным Трамп звонит Зеленскому, с которым у него уже «хороший разговор», — это для России уже весьма тревожный сигнал. Нынешнее заявление о санкциях и поставках оборонительного оружия — тем более.

По сути дела, Вашингтон предлагал Москве выход из войны на не самых плохих, в общем-то, условиях. Более того, остановка военных действий в Украине могла повлечь за собой и отмену санкций, и возвращение России в «большую семёрку», которая вновь становилась «восьмёркой»… Надо было просто договориться о прекращении огня. Но, похоже, в Кремле готовность США к диалогу расценили как реализацию своих давних прогнозов в стиле «Запад устал от Украины», «ради Зеленского никто не станет ссориться с Москвой по-настоящему» и т. д. И ведут себя соответственно: продолжают выдвигать на переговорах заведомо неприемлемые условия, требовать от Украины преподнести ей на блюдечке Херсон, Запорожье, оставшуюся часть Донбасса и забыть о Крыме…

Строго говоря, перенос переговоров с «американской» на «турецкую» площадку уже был тревожным сигналом для Москвы. Когда на эти переговоры Кремль командировал «обладателя лишней хромосомы» Мединского, у многих экспертов уже возникли сомнения: готова ли Россия действительно договариваться? Теперь же, после ракетного удара сразу после телефонного разговора с Трампом, число «сомневающихся» растёт в геометрической прогрессии.

А это уже не позволяет исключать, что в ближайшее время в треугольнике Киев — Вашингтон — Москва могут произойти весьма неприятные для Кремля события.