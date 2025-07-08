Президент США Дональд Трамп заявил, что «очень серьезно» рассматривает возможность наложить санкции против России.

«Мы слышим много чуши от Владимира Путина. Это всегда звучит хорошо, но в итоге бессмысленно», — отметил он.

При этом, американский лидер отметил, что изучает законопроект о санкциях против России, который внесен в Конгресс.

Трамп также подтвердил, что одобрил отправку оборонительного оружия Украине.

«Мы хотим поставлять оборонительное оружие, потому что Путин плохо обращается с людьми. Он убивает слишком многих. Поэтому мы отправляем Украине некоторое оборонительное оружие, и я это одобрил», – сказал Трамп.

На вопрос журналиста, кто распорядился о приостановке на прошлой неделе, Трамп заявил, что он не знает:

«Думаю, это вопрос к Пентагону».