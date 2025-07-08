Глава МЧС России Александр Куренков встретился в Баку с министром по чрезвычайным ситуациям Азербайджана Кямаледдином Гейдаровым. Об этом во вторник, 8 июля, сообщили в российском ведомстве.

Куренков выразил признательность Азербайджану за организацию эвакуации российских граждан из Ирана во время недавнего ирано-израильского конфликта, уточнили в пресс-службе.

Министры обсудили двустороннее партнерство по линии чрезвычайных ведомств, был отмечен вклад Азербайджана в развитие Международной организации гражданской обороны, 58-е заседание которой проходит в Баку.

«Совместная работа в этом направлении доказывает приоритет благородного дела спасения и взаимопомощи в международном взаимодействии по линии чрезвычайных служб», — указали в пресс-службе МЧС.

Накануне Куренков прибыл в Баку для участия в заседании Международной организации гражданской обороны (МОГО).

Однако, по информации ряда источников, визит может иметь и неформальный характер. В частности, ВЧК-ОГПУ сообщает, что глава МЧС может передать азербайджанской стороне личное послание от президента Владимира Путина. В нём, как утверждается, может быть затронут вопрос об обмене арестованными гражданами.

По мнению авторов сообщений, Москва заинтересована в снижении напряжённости в отношениях с Баку. «Москве сейчас невыгодно терять стратегического партнёра в важном регионе», — говорится в публикациях.