По информации ряда Telegram-каналов, в Москве формируется неофициальная делегация, которая уже на следующей неделе «может вылететь в Баку для неформальных консультаций по урегулированию напряжённости в отношениях между Россией и Азербайджаном».

Как утверждает канал ВЧК-ОГПУ, делегация «может передать личное послание от президента Владимира Путина», в котором, помимо прочего, «будет затронут вопрос об обмене арестованными гражданами».

Источник не исключает, что возглавить миссию может министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков — бывший личный адъютант Путина.

По мнению авторов сообщений, Кремль не заинтересован в дальнейшем обострении: «Москве сейчас невыгодно терять стратегического партнёра в важном регионе».