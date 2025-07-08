Проведение 17-го саммита Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ханкенди стало важным событием не только для Азербайджана, но и для всего региона, объединяющего страны Южного Кавказа, Центральной Азии, Южной Азии и Ближнего Востока. Это первый случай, когда столь масштабный международный форум прошёл в городе, который недавно был освобождён от оккупации сепаратистов и вернулся под контроль официального Баку.

О символическом, политическом и дипломатическом значении саммита Minval побеседовал с казахстанским политологом Русланом Тусупбековым.

Руслан Тусупбеков высоко оценил проведение саммита ОЭС в Ханкенди, подчеркнув его символическую и геополитическую значимость.

«Я оцениваю проведение саммита в Ханкенди очень положительно. То, что он прошел именно там, это не случайность. Ханкенди — город, который совсем недавно вернулся под полную юрисдикцию Азербайджана после более чем 30-летней оккупации. Я сам по приглашению азербайджанской стороны три года назад, ровно 7 июля 2022 года, был в Шуше. Тогда Ханкенди еще находился под временным контролем сепаратистов, но уже шли переговоры. И буквально через несколько месяцев город был полностью интегрирован в состав Азербайджана. Это стало символом восстановления территориальной целостности страны», — отметил Тусупбеков.

По его словам, проведение саммита в Ханкенди стало также посланием всему региону.

«Организация экономического сотрудничества охватывает крайне сложный регион: Южную Азию, Ближний Восток, Центральную Азию. Это единый регион с общими вызовами и точками соприкосновения. Очень важно, что в Ханкенди удалось собрать представителей этих стран, обсудить актуальные вопросы. Это символ единства и устойчивости — как Азербайджана, так и всего пространства ОЭС», — подчеркнул эксперт.

Он также указал на дипломатический контекст события, связанный с недавними конфликтами в регионе.

«Азербайджан граничит с Ираном и не может оставаться в стороне от таких процессов. Более того, в Иране проживает значительная азербайджанская диаспора. Это уважаемая, влиятельная часть иранского общества. Уверен, что в кулуарах саммита президенты Азербайджана и Ирана обсудили эти вопросы», — добавил он.

В завершение Тусупбеков отметил, что саммит в Ханкенди стал ещё одним подтверждением растущего политического веса Азербайджана на международной арене.

«Азербайджан, безусловно, является лидером Южного Кавказа по всем ключевым показателям. Проведение саммита ОЭС — это ещё один сигнал о том, что страна усиливает своё влияние не только в регионе, но и на более широком пространстве, включая Центральную и Южную Азию, а также Ближний Восток. Это событие имеет важное дипломатическое значение», — заключил политолог.