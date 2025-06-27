По данным французского издания Le Monde, Россия значительно увеличила производственные мощности для сборки дронов-камикадзе «Шахед», что позволяет ей наносить непрерывные удары по Украине.

Эти беспилотники, ранее импортировавшиеся из Ирана, теперь полностью производятся в России и, по сути, утратили связь со страной происхождения.

Производство размещено в Татарстане, где, начиная с 2023 года, сотни молодых женщин из африканских стран — включая Уганду, Мали, Камерун, Сьерра-Леоне, Ботсвану, Зимбабве и Южный Судан — участвуют в сборке дронов «Шахед 136». Они оснащают аппараты электронными компонентами китайского производства.