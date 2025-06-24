Трамп – политик прямых действий, политик двухходовок. В отличие от предыдущих администраций он — сторонник простых решений для сложных задач. Так последние действия США против Ирана в интервью Minval.az прокомментировал Юрий Голигорский, международный аналитик, эксперт по внешней политике США, безопасности и трансрегиональным конфликтам, автор исследований по стратегическому сдерживанию и политике на Ближнем Востоке.

— Чего могут добиться США после атак на ядерные объекты Ирана?

— Разумеется, у каждой из сторон в этом конфликте свои приоритеты. Я всегда подчеркивал слова западных лидеров, громогласно заявлявших, что следует сделать все, чтобы остановить Иран на пути к ядерному оружию. Что означала фраза «сделать всё», было не совсем ясно. Президент Трамп после определенных колебаний, внес ясность в этот вопрос. Однако цели и задачи американцев и израильтян несколько расходятся. Израильтяне, похоже, добиваются смены режима аятолл. Американцы, наученные горьким опытом, считают, что это нереально. По крайней мере, одними ударами с воздуха аятолл и Революционную гвардию не разбить. Приоритеты Ирана, вернее, нынешнего иранского руководства – выжить и не потерять репутацию до конца.

— Насколько далеко зайдут в этом конфликте США?

— Похоже, в Вашингтоне сами до конца еще не решили. Есть определенный элемент сидения на заборе. Трамп любит победителей, и будет готов нанести последний удар, когда кто-то из двух начнет выдыхаться. Либо Иран будет повержен в военном отношении, и его легко будет добить. Либо Израиль не выдержит экономически войну на истощение, а также – начнет испытывать острый голод в боеприпасах, плюс растущие убытки населения от разрушений и обстрелов. Тогда «победитель» Трамп сможет прийти и сказать: «Я остановил бойню дипломатическим путем!» В любом случае Трамп выставит любой исход как победу его политики.

— Как нынешняя ближневосточная политика Вашингтона соотносится с курсом предыдущих администраций, в частности с «перезагрузкой» Обамы в отношении Ирана?

— Трамп — политик прямых действий, политик двухходовок. В отличие от предыдущих администраций он — сторонник простых решений для сложных задач. Он считает, что умеет разрубать «Гордиевы узлы» и вырабатывать сделки. Он действует как бизнесмен, как манхэттенский застройщик, решающий проблемы с профсоюзами, мафией и строптивыми конкурентами. Его философия: «либо есть решение проблемы, либо проблемы нет вообще». Это сильно отличает его от предыдущих администраций.

— Часто говорят о большой вероятности перехода ближневосточной напряженности в большую региональную войну. А что думаете Вы?

— Весьма вероятно. Если Иран втянет в конфликт Саудовскую Аравию, государства Залива, Иран уже начал обстреливать базы США.

— Как эскалация влияет на стратегические планы США по сдерживанию Китая и России?

— Я думаю, в Москве и Пекине напряглись. Трамп – субстанция непредсказуемая. Его трудно «вычислить». Про таких обычно говорят: «Ты лучше обходи его стороной, а то он способен такое отчебучить…» Я думаю, что Москве и Пекину явно не хватает предсказуемости Вашингтона. Этого же, кстати, не хватает и западноевропейским партнерам США.

— Как вы оцениваете позицию Азербайджана в текущем региональном конфликте и его роль в балансе сил между Израилем, Ираном и другими игроками?

— Азербайджан сохраняет добрые отношения со всеми — это единственно правильное решение.