Планы насчет дальнейшей судьбы «Крокус Сити Холла» периодически меняются.

Об этом сказал президент Agalarov Development, сын владельца Crocus Group Араза Агаларова Эмин Агаларов. По его словам, которые приводит NEWS.ru, он сейчас больше занимается другими проектами.

«Ничего сказать не могу. Я был там на годовщине трагедии, я был на открытии мемориала вместе со своим отцом. Поскольку я сейчас больше занимаюсь международными проектами, не могу сказать достоверно, что сейчас происходит с «Крокусом», потому что меня там просто физически нет, [я] не в курсе планов, а они периодически меняются», — отметил Агаларов.