Генерал-майор Кристиан Фройдинг, глава штаба по вопросам Украины в Минобороны ФРГ, заявил в эфире ZDF, что война между Израилем и Ираном не повлияет на ситуацию в Украине.

По его словам, Россия ранее получала от Ирана значительную поддержку дронами «Шахед», однако теперь сама производит и модернизирует эти БПЛА, увеличив объёмы выпуска.

«Кремль больше не зависит от Ирана в этом вопросе», — отметил он.

Фройдинг также напомнил, что несколько месяцев назад Иран поставил России ограниченное количество баллистических ракет, но они пока не использовались. Поэтому он не ожидает, что обострение на Ближнем Востоке отразится на российских ракетных возможностях.