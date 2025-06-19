Япония впервые с 1991 года потеряла статус крупнейшего кредитора мира, уступив место Германии. Информация приводится в сообщении Bloomberg.

Объем иностранных активов, принадлежащих японским компаниям, домохозяйствам и правительству, в 2024 году возрос на 13% и достиг 533,05 трлн иен (3,7 трлн долларов) к концу года. Показатель стал рекордным для страны, но при этом Германия опередила Японию с показателем 3,96 трлн долларов.

Китай находится на третьем месте — объем иностранных активов страны оценивается в 3,58 трлн долларов.