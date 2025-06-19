Стоимость платины повысилась до максимума более чем за десятилетие из-за всплеска спроса на фоне недостаточного предложения металла. Информация приводится в сообщении Bloomberg.

Спотовые цены увеличились более чем на 2% — до 1350,17 долларов за унцию, что является максимальным уровнем с сентября 2014 года.

С начала текущего года платина прибавила в цене более чем на 45%. «Бычий» тренд обусловлен значительным дефицитом предложения металла на рынке, а также тем, что производители ювелирных изделий наращивают запасы. Эксперты также указывают на рост спроса со стороны азиатских покупателей, особенно из Китая и Индии.

Эскалация напряженности на Ближнем Востоке также стимулировала закупки платины, которая используется инвесторами как безопасный актив наряду с другими драгоценными металлами.

Некоторые аналитики предрекают возвращение цен в район 800-1150 долларов за унцию, что является торговым диапазоном последнего десятилетия.