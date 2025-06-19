Общество Красного Полумесяца Азербайджана (АзОКП) не уполномочено выполнять функции Международного Комитета Красного Креста (МККК) согласно своему мандату. Об этом в интервью Minval заявил президент АзОКП Новруз Асланов.

— Накануне стало известно о прекращении деятельности МККК в Азербайджане. Организация многие годы участвовала в процессе возвращения военнопленных и в работе с семьями без вести пропавших во время Карабахской войны. У Международного Комитета Красного Креста (МККК), Международной Федерации Обществ Красного Креста и Красного Полумесяца (МФОКККП), а также Национального Общества Красного Полумесяца есть свой мандат, в котором чётко прописано, какую конкретную деятельность осуществляет организация.

Мандат МККК охватывает такие направления, как обмен военнопленными, освобождение заложников, деятельность в условиях международных вооружённых конфликтов и другие гуманитарные задачи. Соответственно, указанные вопросы не входят в компетенцию Национального Общества Красного Полумесяца. АзОКП выполняет все предусмотренные функции и возложенную на него гуманитарную миссию в пределах страны, согласно ее законодательству и исходя из мандата организации.

В функции МФОКККП входит участие в процессе ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, содействие развитию гуманитарной деятельности, в частности оказание всесторонней поддержки Национальным обществам. Что касается мандата МККК, то он имеет особый статус во всём мире. Мы не можем нарушать этот мандат, поскольку он включает в себя крайне специфическую функцию, связанную с доверием и нейтральностью — ключевыми принципами деятельности МККК.

Я не раз подчёркивал, что в случае наличия военнопленных с одной или другой стороны в результате вооружённого конфликта Национальные Общества Красного Креста и Красного Полумесяца не могут самостоятельно отправляться в страну, с которой их государство находится в состоянии войны. Посудите сами: как представитель национального общества может поехать во враждебную страну? Там его могут арестовать, и он не сможет выполнять никакие гуманитарные функции. Эти задачи входят исключительно в мандат МККК.

МККК, как организация, обладающая нейтральным статусом, может осуществлять свою деятельность на территориях всех сторон конфликта — будь то Азербайджан, Армения, Иран, Израиль и другие страны. Он уполномочен заниматься обменом военнопленными, передачей писем, мониторингом условий содержания военнопленных. Это строго определённые полномочия МККК, закреплённые Севильским соглашением 1997 года, согласно которому организация берёт на себя ведущую роль в зонах конфликта. Эти функции также предусмотрены Женевскими конвенциями и Дополнительными протоколами к ним.

Что касается прекращения деятельности МККК, то функционирование этой организации в Азербайджане определяется двусторонним соглашением между Министерством иностранных дел Азербайджана и МККК. Данное двустороннее соглашение было подписано с государством в 1993 году и действовало по настоящее время. Уход, возвращение и деятельность МККК в Азербайджане регулируется законодательством на основе имеющегося соглашения между МККК и правительством Азербайджана. Срок действия этого соглашения, насколько мне известно, уже закончился в соответствии с окончанием военных действий и прекращением конфликта. Сегодня идет процесс в мирном направлении и, соответственно нет необходимости в деятельности данной организации.

— Список ваших полномочий останется тем же самым?

— Да. Мы работаем внутри страны. Будем реагировать на все ситуации, согласно Закону об Обществе Красного Полумесяца Азербайджана от 2007 года и Общей стратегии МФОКККП на 2020-2030 годы. На базе этих функций мы продолжим выполнять свои полномочия и гуманитарную деятельность, предусмотренную в рамках сотрудничества с Движением Красного Креста и Красного Полумесяца и исходя из мандата организации.

— Кто продолжит работу с семьями без вести пропавших?

— МККК оказывало нам поддержку в данном вопросе. С семьями без вести пропавших работало Национальное Общество Красного Полумесяца. МККК предоставлял нам соответствующую финансовую и организационную помощь в этом направлении, а программа проводилась сугубо Национальным обществом. И это программа будет продолжаться. Она уже давно реализуется нами.

— Хотелось бы узнать, может ли АзОКП пригласить на работу часть сотрудников МККК, которые являются гражданами Азербайджана?

— Пока к нам по этому вопросу никто не обращался. Мы осведомлены, что в той организации работают высококвалифицированные специалисты, однако существует существенная разница в уровне заработной платы. Неясно, будут ли они заинтересованы в работе у нас при таких условиях. Таким образом, выбор за претендентами.