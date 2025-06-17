Израильский аккаунт в X (бывший Twitter), связанный со спецслужбами, с иронией прокомментировал заявления Тегерана об атаке на якобы израильский объект разведки, заявив: «Там никого не было. Все в Иране».

Ранее иранские власти объявили о начале масштабной атаки на Израиль с применением «нового оружия». В то же время израильские СМИ сообщили лишь о падении ракет в центре страны. По данным The Times of Israel, одна из них попала в склад в Герцлии под Тель-Авивом. В результате удара пять человек получили лёгкие ранения.