Обострение конфликта между Ираном и Израилем приобретает всё более острый характер. Бомбардировки стратегически важных объектов на территории Ирана — заводов, электростанций, логистических узлов — уже сегодня сказываются на поставках энергоресурсов, производстве и транспортной инфраструктуре. И поскольку Азербайджан соседствует с Ираном и имеет самую протяжённую границу с ним, то вполне очевидно, что данный конфликт влияет на экономику и нашей страны, и создает определенные риски как с точки зрения товарооборота, так и транзита и маршрутов международных перевозок.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана за первые четыре месяца 2025 года, основными странами-поставщиками на азербайджанский рынок являются:

· Россия — 18,0%

· Китай — 17,24%

· Турция — 9,98%

· США — 5,37%

· Великобритания — 4,21%

· Австралия — 4,1%

· Германия — 3,1%

· Казахстан — 2,84%

· Иран — 2,44%

Несмотря на сравнительно небольшую долю (2,44%), Иран входит в десятку основных поставщиков Азербайджана и остаётся стратегически важным партнёром, особенно в плане транзитной логистики. Через его территорию проходят грузы из Индии, Китая и стран Юго-Восточной Азии.

Поэтому не случайно депутат Милли Меджлиса, экономист Вугар Байрамов подчёркивает необходимость быстрого реагирования и гибкого подхода к изменяющейся ситуации: «В сфере грузоперевозок наблюдаются определённые сложности — приостановлены авиарейсы через Иран, что, безусловно, влияет на региональные транспортные связи».

В беседе с Minval Байрамов отметил, что выход к Персидскому заливу предоставляет, в том числе и Азербайджану, доступ к ключевым транспортным маршрутам, а закрытие некоторых портов напрямую сказывается на международной логистике.

Депутат также добавил, что торговый оборот между Ираном и Азербайджаном достигает примерно полумиллиона долларов. Значительная его часть приходится на импорт продовольственных и сельскохозяйственных товаров, отличающихся сравнительно низкой стоимостью. Если конфликт продолжится, возможны перебои в поставках.

«Важно в кратчайшие сроки наладить альтернативные каналы, особенно через братскую Турцию. Предприниматели должны действовать гибко и оперативно».

Парламентарий также отметил, что, с одной стороны, рост цен на нефть, вызванный эскалацией конфликта между Израилем и Ираном, благоприятен для Азербайджана, но с другой — продолжение конфликта может вызвать рост цен на импорт, инфляцию и логистические сбои».

Потому как основная часть международных грузоперевозок приходится на долю наземного и воздушного транспорта.

Данную ситуацию прокомментировал также экономист, аналитик Халид Керимли.

«Из Ирана в Азербайджан ввозится широкий спектр продукции: от продуктов питания до промышленного оборудования, стройматериалов, химии и текстиля. Но Иран — не просто поставщик, он ключевое логистическое звено для грузов из Китая, Индии, Бангладеш и Малайзии. Через иранский порт Бендер-Аббас и сухопутные маршруты идут транзитные потоки. В случае разрушения этих каналов альтернативный путь через Грузию будет длиннее и дороже, что обязательно отразится на ценах на рынке. Уже сейчас наблюдается рост стоимости овощей и фруктов, поступающих с юга».

Халид Керимли заметил также, что Иран — единственный сухопутный коридор между основной частью Азербайджана и Нахчываном. При дестабилизации поставки туда будут возможны только в обход — через Грузию и Турцию, что создаёт дополнительную нагрузку на логистику.

«Важна также судьба транспортного коридора «Север — Юг», соединяющего Россию, Азербайджан, Иран и Индию. Около 25–30% транзита из Южной Азии в Азербайджан осуществляется по этому маршруту. Сейчас проект рискует быть частично приостановленным или изменённым. На фоне этих рисков всё чаще используется авиационная доставка, но она не способна заменить морские и сухопутные поставки — это ведёт к росту издержек и усиливает инфляционное давление».

Эскалация конфликта на Ближнем Востоке уже сказалась на положении соседних стран.

Рост цен на импорт, перебои в поставках продовольствия и техники, возможное нарушение логистики, инфляционное давление — не единственные риски, с которыми может столкнуться Азербайджан. Но при грамотной диверсификации можно минимизировать эти риски и переждать таким образом кризис.