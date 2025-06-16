В преддверии пятничных ударов Израиль рассматривал сценарии, способные полностью обезглавить иранское руководство, сообщает Bloomberg со ссылкой на документы и источники среди западных чиновников.

Однако израильские власти пришли к выводу, что подобная атака может лишь сплотить иранцев вокруг правительства. Также были учтены риски затяжного конфликта — от серьёзных экономических последствий до внутренней политической нестабильности.

Согласно докладу, сочетание войны с Израилем и ужесточения санкций может обрушить курс иранской валюты, усилить инфляцию и вызвать социальные волнения. Однако иранское общество имеет опыт выживания в условиях санкций и войны, в отличие от израильтян, которые до октября 2023 года не сталкивались с изнурительными военными кампаниями. Это ставит под вопрос, насколько Израиль готов к длительному противостоянию.