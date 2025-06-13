Израильская разведка Моссад опубликовала видео, на котором показано, как её агенты развертывают на территории Ирана высокоточные ударные системы, предназначенные для уничтожения иранских комплексов ПВО.

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На других кадрах зафиксировано, как дроны-камикадзе, задействованные Моссадом, поражают ракеты «земля-земля» и пусковые установки вблизи Тегерана. Операции стали частью масштабной атаки на военную инфраструктуру Исламской Республики.