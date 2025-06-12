Израиль может ударить по Ирану в ближайшие дни. Об этом информирует ABC News со ссылкой на источники.

Уточняется, что решение пока не принято окончательно, но данный вариант активно обсуждается на фоне обострения напряженности в регионе.

Источники не уточнили, будет ли США принимать непосредственное участие в возможной атаке, но допустили, что Вашингтон может оказать Израилю логистическую поддержку и поделиться разведданными, которые могут быть использованы при нанесении удара.

Издание Politico со ссылкой на источники проинформировало, что израильские чиновники планируют встретиться на этой неделе со спецпосланником американского президента Стивеном Уиткоффом. Отмечается, что темой встречи может стать возможное нападение Израиля.