Как сообщает Minval, украинский блогер, политический обозреватель и журналист Денис Казанский прокомментировал на своем Youtube-канале странное заявление помощника президента России и переговорщика РФ в Стамбуле Владимира Мединского о параллелях между вторжением России в Украину и освобождением Карабаха от армянской оккупации. Также он коснулся ответа азербайджанской стороны. Minval приводит его слова с сокращениями.

«Помощник Путина и переговорщик России в Стамбуле Владимир Мединский сделал ряд очередных безумных заявлений про Украину и при этом умудрился спровоцировать международный скандал и поссориться с Азербайджаном.

В интервью прокремлевскому каналу RT Мединский сравнил оккупированные территории Украины с Карабахом и назвал его «спорной территорией», что, в свою очередь, вызвало достаточно острую реакцию азербайджанской стороны: Азербайджан не выдержал и отреагировал на столь откровенное сравнение захватнической войны России против Украины с освобождением своей исконной территории», — заявил Казанский.

«Попытка России сравнить вторжение в Украину с войной Азербайджана за освобождение Карабаха, попытка примазаться к опыту Азербайджана вызвала довольно резкий ответ Баку.

Получается, что благодаря чванству и имперскому невежеству российское руководство в очередной раз спровоцировало скандал и вновь портит отношения с еще одной страной на постсоветском пространстве», — сделал выводы журналист.