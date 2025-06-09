Заявление помощника президента России Владимира Мединского в интервью Russia Today, в котором были искажены факты относительно бывшего армяно-азербайджанского конфликта и Карабахский регион был представлен как спорная территория, вызывает сожаление и удивление.

Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД Азербайджана Айхана Гаджизаде.

«Удивительно, но помощник президента Российской Федерации и председатель Межведомственной комиссии по историческому образованию в России Мединский не в курсе, что Карабах никогда не был спорной территорией. Мы напоминаем, что Карабах – это исконная земля Азербайджана. Россия сама признавала и признает Карабах территорией Азербайджана.

При этом сомнительным моментом является то, что помощник президента страны — сопредседателя Минской группы либо не понимает, либо не хочет понимать позицию своего государства по данному вопросу.

К сожалению, помощник президента России сравнивает российско-украинскую войну с ситуацией в Карабахе. Такое сравнение неуместно, поскольку Азербайджан никогда не нарушал территориальную целостность ни одной страны и не вел агрессивную войну против какой-либо страны. В 2020 и 2023 годах Азербайджан провел Отечественную войну и антитеррористические мероприятия на своих суверенных и международно признанных территориях. 44-дневная Отечественная война и антитеррористические мероприятия 2023 года, длившиеся менее 1 дня, привели к полной победе Азербайджана и поражению Армении. В результате армянская оккупация была прекращена в соответствии с нормами и принципами международного права.

Мы советуем господину Мединскому не вредить межгосударственным отношениям, озвучивая ложные заявления по вопросам, которые находятся вне его юрисдикции», — отметил Гаджизаде.