Ядерная война может стать итогом остановки украинского конфликта без заключения настоящего мира, так как Киев и НАТО попробуют отвоевать новые территории РФ.

С данным заявлением выступил руководитель российской делегации на переговорах с Украиной, помощник президента России Владимир Мединский.

«Если остановить конфликт по линии фронта и не договориться о мире настоящем, просто заключить какое-то перемирие, то это будет — знаете, такой был спорный регион между Арменией и Азербайджаном, Карабах, — то этот регион превратится в огромный Карабах, — приводит RT слова Мединского. — Спустя какое-то время Украина вместе с НАТО, с союзниками вступит в НАТО, попробует его отвоевать, и это будет конец планеты, это будет ядерная война».

Мединский заявил, что Москва не хочет, чтобы «создавался повод — гигантский Карабах, не признанный никем, — из-за которого может разразиться ядерная война». «Поэтому мы хотим остановиться, заключить полноценный мир и признать новые территории», — отметил он.