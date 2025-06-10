В отношениях между Азербайджаном и Индией наметилось заметное охлаждение. Причиной стали укрепляющиеся связи Баку с Исламабадом — давним и последовательным союзником Азербайджана и одновременно традиционным оппонентом Индии. Хотя элементы напряжённости между двумя странами возникали и ранее, сегодня, по словам политолога Фархада Мамедова, Нью-Дели впервые реагирует столь резко и эмоционально, порой выходя за рамки дипломатической этики.

На фоне устойчивого экономического роста и активизации внешней политики Индия под руководством премьер-министра Нарендры Моди стремится закрепиться в статусе глобальной державы. Значительную роль в этом курсе играет имидж сильного и независимого игрока в Южной Азии. В этом контексте Пакистан остаётся ключевым вызовом для индийской политики, а любая поддержка Исламабада со стороны третьих стран рассматривается Нью-Дели как удар по собственным интересам.

«Индия позиционирует себя как потенциальный постоянный член Совета Безопасности ООН, активно расширяет дипломатические связи. Ей необходимы победы — как региональные, так и символические. Эскалация с Пакистаном служит этим целям. Но когда желаемый результат не достигается, Нью-Дели начинает искать «виноватых» среди партнёров Исламабада, включая Азербайджан», — комментирует ситуацию для Minval политолог Фархад Мамедов.

Не последнюю роль, по его словам, играет и внутренняя политика. Индийские власти стремятся продемонстрировать силу как на внешней, так и на внутренней арене. В условиях напряжённости с Китаем, нестабильной ситуации в Кашмире и приближающихся выборов, любая критика в адрес «врагов союзников» воспринимается как политически выгодный жест.

Отношения между Азербайджаном и Пакистаном имеют стратегический характер. Исламабад последовательно поддерживает территориальную целостность Азербайджана, в том числе в контексте конфликта вокруг Карабаха. В ответ Баку укрепляет политическое, оборонное и экономическое сотрудничество с Пакистаном. Это не ситуативный альянс, а долгосрочное партнёрство, построенное на взаимной поддержке, общих интересах и религиозно-культурной близости.

Пакистан был одной из первых стран, признавших независимость Азербайджана, и с тех пор отношения между двумя государствами развиваются стабильно. В то время, как Индия демонстрирует растущую склонность к ситуативной дипломатии, Пакистан действует как последовательный союзник. Это раздражает индийские элиты, особенно в контексте попыток Дели расширить влияние в исламском мире. Поддержка Азербайджаном Пакистана разрушает иллюзию того, что Индия может «удерживать баланс» между странами мусульманского мира на своих условиях.

Несмотря на политические заявления, товарооборот между Азербайджаном и Индией остаётся на уровне около одного миллиарда долларов в год. Основу экспорта из Баку составляет нефть. Даже если Индия решит отказаться от закупок, это не станет критическим ударом по азербайджанской экономике.

«Мы сможем переориентировать экспорт. Но нарушение контрактов может обернуться для Индии штрафными санкциями», — подчёркивает Мамедов.

Кроме нефти, отметил он, развиваются и другие направления: фармацевтика, информационные технологии, образование. Но, как показывает практика, политическая риторика в Индии всё чаще начинает доминировать над прагматизмом, что в долгосрочной перспективе может подорвать и экономическое сотрудничество.

Баку, в свою очередь, сохраняет сдержанность, не отвечая симметрично на недружественные заявления. Такая позиция позволяет Азербайджану сохранить политическое достоинство и дипломатическую гибкость, не поддаваясь на провокации.

Одним из возможных направлений давления со стороны Индии может стать активизация контактов с Арменией. Однако, по мнению Фархада Мамедова, этот шаг был бы стратегически ошибочным: «Для Армении это крайне невыгодно — Индия удалена географически и не обладает опытом взаимодействия в нашем регионе. Быть инструментом в чужой геополитической игре — опасная ставка для Еревана».

Более того, такой курс может окончательно испортить отношения Индии не только с Азербайджаном, но и с Турцией — ещё одним важным региональным игроком, активно вовлечённым в процессы Южного Кавказа.

Обострение между Индией и Азербайджаном — не изолированный эпизод, а часть более широкой картины геополитических изменений. Индия усиливает свои амбиции, но при этом демонстрирует излишне эмоциональный подход в дипломатии. Азербайджан, напротив, ведёт себя взвешенно и последовательно.

Многое теперь зависит от того, сможет ли Индия выйти из образа «главного героя болливудского фильма», где всё решают страсти и драматические жесты, и вернуться к прагматичной дипломатии. Пока Нью-Дели продолжает играть на публику, Баку сохраняет хладнокровие…