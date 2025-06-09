Азербайджан серьезно работает над воплощением в жизнь достигнутых с Саудовской Аравией договоренностей. Для этого предлагается основать совместный инвестфонд и реализовать инвестиционные проекты за пределами двух стран.

Об этом посол Азербайджана в Эр-Рияде Шахин Абдуллаев заявил в интервью издаваемой в Лондоне газете «Аш-Шарк аль-Аусат» Саудовской Аравии.

Напомнив, что в апреле в Эр-Рияде прошло 8-е заседание Совместной межправительственной комиссии Азербайджан-Саудовская Аравия, дипломат отметил, что реализация договоренностей, достигнутых на этом заседании, приведет к наращиванию взаимовыгодного сотрудничества. На заседании, которое проходило под председательством министра инвестиций Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха и заместителя премьер-министра Азербайджана Самира Шарифова, было подписано несколько меморандумов о взаимопонимании по сотрудничеству в сферах энергетики, транспорта, логистики и водных ресурсов, а также приняты рекомендации 6-го заседания Делового совета Азербайджан — Саудовская Аравия.

Посол заострил внимание на том, что отношения между Азербайджаном и Саудовской Аравией основаны на исторических и братских связях, взаимном уважении и общих интересах.

Дипломат также высоко оценил сотрудничество между странами в области гуманитарного разминирования. Он напомнил, что 16 января 2024 года между Агентством по разминированию Азербайджана (ANAMA) и Центром спасения и гуманитарной деятельности имени Короля Сальмана был подписан Меморандум об оказании финансовой помощи.