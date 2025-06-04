На четвёртый год войны в Украине, когда уже все маски сброшены, слова господина Дугина — это ретрансляция коллективного мнения властей Российской Федерации.

Об этом в комментарии Minval.az сказал казахстанский публицист Арман Шораев, комментируя провокационные высказывания российского пропагандиста Александра Дугина о воссоздании СССР.

Дугин, как ранее писал Minval, открыто намекает на то, что война против Украины — это ключ к созданию новой Российской империи. Он предлагает после её «поглощения» интегрировать всё постсоветское пространство в «наднациональное макрогосударство с жёсткой вертикалью власти, без автономий и либеральных ценностей».

«Есть расхожее выражение о том, что чем ближе крах империи, тем безумнее законы, а я бы сказал — тем безумнее спикеры, которые заявляют такую повестку. На самом деле, если называть вещи своими именами, то победа Украины в войне с Россией будет победой и Азербайджана, и Казахстана, и Грузии, и Узбекистана, и других постсоветских стран. Поэтому мы все должны и словом, и делом поддерживать Украину в её борьбе с имперскими амбициями России», — сказал Шораев.

По его словам, то, что Россия в нынешнем составе не сможет просуществовать как государство, как федерация, — очевидность, «потому что центробежные процессы внутри страны уже начинают набирать обороты».

«Мы это видим по тем событиям, которые происходят в Дагестане, мы это через какое-то время увидим и в других кавказских республиках — Ингушетии, Чечне и т. д. Мы даже видим, что присоединённые непризнанные автономии — Южная Осетия и Абхазия — тоже пытаются игнорировать превалирование русской повестки, что привело уже к серьёзным проблемам внутри РФ», — отметил наш собеседник.

По его мнению, власти РФ считают, что если им удастся покорить Украину, «а вслед за ней условно покорить Казахстан, Азербайджан и Армению, это даст возможность ещё столетия держать такое квазигосударственное устройство Российской Федерации»:

«Думаю, что в этом плане мы на самом деле демонстрируем и будем дальше демонстрировать единение — это идея Большого Турана, которая имеет место быть и внутри РФ. Я говорю о Татарстане, Башкортостане, Якутии, Карачаево-Черкесии — то есть автономных и полуавтономных регионах России».

«Это будет огромная сила, в чём в РФ видят большую опасность и угрозу, поэтому они в противовес этой повестке выдвигают идею воссоздания Советской империи. Но за более чем 30 лет национальное самосознание внутри бывших республик СССР уже преодолело критический порог, и на сегодня вряд ли России удастся реализовать свои планы, хотя она пытается разными методами мягкой силы это сделать: через Россотрудничество, «Спутник», «Русский дом» продвигает российскую пропаганду, российскую информационную повестку. Здесь мы, конечно же, должны брать на вооружение мужественные шаги, которые предприняли в Баку, закрыв «Русский дом» — пропагандистское информагентство РФ в Азербайджане. И мы, конечно же, должны сопротивляться. К сожалению, в Казахстане этого не происходит. Но мечты господина Дугина и иже с ним просто останутся влажными мечтами. На самом деле крах Российской Федерации не за горами. Надеюсь, что каждая из постсоветских республик вобьёт свой гвоздь в крышку гроба имперских амбиций нынешних российских пропагандистов», — заключил Шораев.