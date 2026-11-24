Депутат Милли Меджлиса Рази Нуруллаев раскритиковал практику продвижения родственников и знакомых чиновников на государственные должности, заявив, что смена руководителя нередко оборачивается карьерными проблемами для профессиональных сотрудников, годами работающих в ведомстве.

Выступая на обсуждении законопроекта «О конфликте интересов» 24 ноября, депутат подчеркнул, что за юридическим термином «конфликт интересов» в повседневной жизни часто скрываются кумовство, протекционизм и продвижение «своих людей».

«Государственное учреждение — не чьё-то семейное предприятие, не клуб друзей и не личная собственность», — заявил Нуруллаев.

По его словам, в некоторых случаях назначение одного человека на руководящую должность становится началом карьерного продвижения всего его окружения. Родственников, друзей и знакомых выдвигают на новые позиции, тогда как опытные сотрудники оказываются оттеснены, подвергаются давлению и даже вынуждены увольняться.

«Почему назначение одного человека на должность должно означать конец карьеры десятков других? Почему государственное учреждение с каждой сменой руководителя должно терять своих профессиональных кадров?» — задался вопросом депутат.

Нуруллаев уточнил, что проблема не в самом факте трудоустройства родственников чиновников: у них, как и у всех остальных, есть право строить карьеру. Вопрос в том, получают ли они должности благодаря собственным знаниям и способностям или используют полномочия своих родственников.

Депутат считает, что закон должен изменить укоренившееся в обществе представление о том, что без связей невозможно добиться успеха. По его словам, молодые люди должны рассчитывать на образование, знания и собственный труд, а не на телефонную книгу родителей.

Он также обратил внимание на психологические и социальные последствия кумовства: люди, чьи права нарушаются, теряют доверие к государству и справедливости, квалифицированные специалисты разочаровываются и задумываются об отъезде из страны, а продвижение по службе начинают воспринимать как результат поиска покровителей.

При этом Нуруллаев подчеркнул, что конфликт интересов может проявляться не только в предоставлении незаконных преимуществ близким, но и в ущемлении прав людей из-за личной неприязни чиновника. По его мнению, государственный служащий обязан одинаково применять закон как к друзьям, так и к тем, с кем у него сложились непростые отношения.