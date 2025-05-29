Разговоры о воссоздании СССР в России в последние недели всё чаще выходят на первый план. Обозреватели Minval Politika Нурани и Ирина Джорбенадзе уже поднимали в своих материалах эту тему, которая действительно является провокационной и представляет собой открытую угрозу для всех стран постсоветского пространства. Причём подобная риторика в первую очередь вредит самой России и её отношениям с соседями.

Если обратиться к истории, становится очевидно: причиной большинства конфликтов на постсоветском пространстве была именно Москва. Своим высокомерием она неизменно ставила себя выше других, демонстративно навязывая влияние и стремясь представить соседние страны зависимыми от неё.

Судя по всему, в Кремле уже дали отмашку — об идее воссоздания СССР теперь говорят открыто, пусть и в видоизменённой форме. Президент США Дональд Трамп недавно резко высказался о нежелании Владимира Путина прекратить войну в Украине, заявив, что его российский коллега «полностью спятил».

Сложно сказать, насколько справедлив этот диагноз лично в адрес Путина, но, глядя на высказывания некоторых представителей российского политического истеблишмента, становится ясно: отдельные фигуры действительно утратили связь с реальностью — и при этом формируют идеологическую повестку для всего государства.

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Один из самых заметных идеологов «русского мира» Александр Дугин, которого называют «мозгом» Кремля, фактически намекает, что война против Украины — это ключ к созданию новой Российской империи. Он предлагает после её «поглощения» интегрировать всё постсоветское пространство в «наднациональное макрогосударство с жёсткой вертикалью власти, без автономий и либеральных ценностей». В его модели права меньшинств сохраняются формально, но политическая субъектность уничтожается, а основой становится идеология «Традиции» и отказ от прав человека по западному образцу.

Об этом Дугин сказал на днях в ходе семинара «Евразийство в актуальной геополитике России», открыто заявив, что интеграция бывших советских республик зависит от итогов российской военной кампании в Украине.

«Скорость интеграции зависит от наших успехов на Украине, поскольку это и есть тот евразийский праксис, с которым мы столкнулись. Это камень преткновения. Главная евразийская идея — что Украина должна быть в составе единой Империи. Не мытьём, так катаньем», — заявил Дугин.

По его словам, «преодоление украинского вопроса» откроет дорогу к имплементации проекта создания нового наднационального образования на постсоветском пространстве. Он подчёркивает, что речь идёт не просто о союзных форматах, а о «полноценном геополитическом объединении с центром в Москве».

Отдельно Дугин затронул тему внутренней политики России, заявив о необходимости отказа от либеральных концепций в национальной и этноконфессиональной сфере. По его мнению, современная Россия должна быть устроена по принципу «макрогосударства».

«Это централизованная мощная вертикаль управления с определённым количеством культурных автономий, не имеющих особого политического статуса в пределах Империи», — пояснил он.

«Мы не подавляем этническое самосознание меньшинств, не давим на их этноконфессиональные особенности, но мы признаём их именно меньшинствами, не связываем ни с какими административно-территориальными единицами», — добавил философ.

Как утверждает идеолог, главным стержнем евразийской модели должны стать традиционные ценности — в противовес западной концепции прав человека и прогресса.

«Прогресс, социальное освобождение, либеральное понимание прав человека — всё это рассматривалось в качестве неизменной нормы. Ревизия всего этого набора и утверждение Традиции как основы русской жизни — это заслуга евразийского движения», — резюмировал Дугин.

Как писало российское издание «Медуза» ещё в 2022 году, внутриполитический блок администрации президента РФ стал регулярно приглашать Александра Дугина на «беседы» в Кремль. По словам источников, он не участвует в совещаниях по конкретным вопросам, у него «другой фронт работ».

«С ним идут частные беседы и встречи именно по идеологическим вопросам — в чём цель России, чего она хочет», — пояснил тогда один из собеседников издания, близкий к Кремлю.

Выступление Дугина ясно обозначает идеологическую основу, на которой строится современный российский неоимпериализм — с территориальной экспансией, жёсткой вертикалью власти и отказом от универсальных прав человека в пользу концепции «цивилизационной исключительности».

Украина — лишь начало. Победа России в этой войне, о чём в Москве теперь говорят открыто, может стать отправной точкой масштабной попытки подчинения постсоветского пространства под диктат имперского центра. В этом сценарии ни одна страна региона не может чувствовать себя в безопасности. Именно поэтому сегодня задача всех — сделать всё возможное, чтобы Украина не проиграла эту войну.

Что касается Азербайджана, страна уже давно предприняла шаги для минимизации рисков, исходящих из Москвы. Это и Шушинская декларация с Турцией, и Декларация о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве с Китаем, которые заложили прочную основу безопасности и внешнеполитического баланса. Баку, пожалуй, один из самых подготовленных к возможным негативным сценариям игроков в регионе. Однако нельзя исключать, что Кремль будет действовать не напрямую, а через «закулисные» механизмы влияния. Именно поэтому стратегическая бдительность на северном направлении должна оставаться неизменным приоритетом.