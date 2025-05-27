Страны Запада снимают ограничения на дальнобойность оружия, поставляемого Украине. Решение принято на фоне участившихся массированных атак по территории Украины со стороны российских Вооружённых сил, а также на фоне смены риторики президента США Дональда Трампа в отношении России.

Как ранее сообщал «Минвал», Трамп назвал Владимира Путина «спятившим». Кроме того, Трамп, по данным Kyiv Post, рассматривает снятие всех введённых Байденом ограничений на военные действия Украины. По их словам, речь идёт о дальнобойных ударах по территории России. Решение связано с убеждённостью Трампа в том, что нынешний статус-кво не способствует мирным переговорам. Вопрос поддержки Украины и «наказания» России будет обсуждаться с Германией в Вашингтоне уже на этой неделе.

К каким последствиям это все приведёт, можно ли будет продолжить дальнейшие дипломатические контакты и вести переговоры о перемирии? Как поведёт себя президент США Дональд Трамп, который серьёзно настроен оставить кровопролитие?

На эти вопросы в беседе с Minval-ом ответил украинский эксперт, военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

«Задача России на сегодняшний день — захват территорий Украины. И она для этого использует все известные ей методы как в вопросах проведения операций в зоне боевых действий, так и в тылу, то есть посредством террора в отношении гражданского населения. Террором гражданского населения Россия всегда пыталась достигнуть определённых уступок со стороны Киева. Занимаясь фактически террористической тактикой ведения боевых действий, геноцидом украинского населения, россияне пытаются заставить Украину принять те условия, которые выдвигает РФ с 2022 года. Я удивлён, что кто-то ещё верит в мир с Россией на каких-то там условиях. Ничего из этого не может произойти в реальности. Москва лишь имитирует какие-то дипломатические шаги, встречи, заявления, при этом сохраняя только одну цель — полный захват территорий Украины и последующее для них удовлетворение реваншистских амбиций, то есть недоимперии, которую у себя в голове проецирует Путин. Он стремится к захвату территорий в пределах Советского Союза и далее — Варшавского договора. Это больной человек с больными идеями, который мешает развиваться своей стране и людям, а также соседям», — сказал эксперт.

По его словам, никакой перспективы в мирных переговорах никогда и не было: «Когда меня спрашивают об этом, я говорю, что это вопрос времени — когда президент США, который болен именно миротворческой тематикой, откажется от неё».

«Это хорошо, что Трамп сейчас начинает наконец-то приходить к тому, что не может быть какого-либо иного решения данного конфликта, кроме силового. Только силовое решение может подвести Россию к капитуляции. Украина никогда не согласится на то, чтобы Россия контролировала часть её территорий. И до тех пор, пока Россия не осознает и не признает неприкосновенность и суверенитет границ Украины, не проиграет в этой войне фактическим объявлением о капитуляции, не будет никаких мирных переговоров и никаких соприкосновений между Россией и Украиной», — сказал Коваленко.

Говоря о снятии ограничений по дальнобойности поставляемого Украине оружия со стороны союзников, военный аналитик отметил, что ход войны это, конечно, не изменит: «Но расширит возможности Украины для нанесения ударов по территории РФ с использованием высокотехнологичного ракетного вооружения с боевой частью около 500 кг, а это намного больше, чем среднестатистическая боевая часть украинских ударных дронов».

«Эти ракеты нам нужны. Если действительно германский канцлер Мерц снимает ограничения на удары по российским территориям, то можно говорить о серьёзной угрозе в условиях крайне истощённой системы ПВО для целого ряда предприятий РФ.

Если же будет распространяться запрет по территориям РФ, то даже на временно оккупированных территориях, в том числе и в Крыму, есть что уничтожать с точки зрения размещения российских войск, складов, войсковых частей, командных пунктов, пунктов управления. Это будет дополнительный инструментарий воздействия на возможности их войск», — пояснил Коваленко.

Он добавил, что данные ракеты могут также быть использованы и для уничтожения логистической артерии — Крымского моста.

«Хотя ракеты Taurus схожи со Storm Shadow/SCALP-EG — крылатыми ракетами звукового типа производства Франции и Великобритании, — но всё равно они имеют отличия, которые значительно увеличивают их возможности ухода от средств ПВО. Поэтому в вопросах ударов, особенно с учётом предоставления версии с модификацией бетонобойных боевых частей, вопрос уничтожения Крымского моста становится снова актуальным», — указал он.

Комментируя вопрос о реакции Москвы на решение союзников, эксперт сказал: «Реакция России будет ровным счётом никакая. Она может ещё закупить у Китая лишние 5 тыс. мотоциклов, чтобы отправить своим чмобикам, которые будут суицидально, в формате генетического кода лемминга, штурмовать наши позиции. России сегодня нечем ответить на любое силовое решение, которое принимается относительно неё. Мы это видели с 2022 года. Ещё при президенте Байдене мы видели, как Россия только пыжилась и угрожала, но не проявляла никаких действий, которые могли бы навредить европейским странам либо Украине больше, чем она уже навредила».

«Россия будет просто конвульсировать в своём бессилии и наблюдать, как ракеты Taurus летят в её направлении. Главное, чтобы эти ракеты прибыли в Украину. Мы уже давно их ждём», — добавил аналитик.

Отвечая на вопрос о причинах данного решения сейчас со стороны западных стран, которые ранее опасались эскалации конфликта, Коваленко сказал:

«На самом деле мне вообще непонятна сама фраза «эскалация конфликта». Её действительно часто использовали, но куда можно глубже эскалировать с учётом полномасштабного вторжения, самой кровавой войны со времён Второй мировой на европейском континенте… На мой взгляд, вопрос эскалации конфликта в отношении украинской войны — непрофессионально со стороны любого политика, который озвучивает оправдания того или иного бездействия именно некой эскалацией. Дальнейшее попустительство, отсутствие давления на Россию и помощи Украине только приведёт к худшим последствиям. Бездействие и является элементом эскалации, о которой так любят говорить популисты. А если мы говорим о действенных мерах, то это только противодействие. Россия только язык силы понимает».

«На сегодняшний день мы говорим о ракетах Taurus. Storm Shadow/SCALP-EG мы уже получали, ATACMS от США тоже получали. Но с учётом того, что Трамп находится на своём ментальном распутье, осознании того, что его друг Путин водил его за нос и кинул, приводит к пониманию того, что с Путиным надо говорить на языке силы. Поэтому допускаю, что поставки ATACMS будут возобновлены. Сейчас у нас в приоритете ракеты Taurus, которые в достаточном количестве находятся на вооружении Бундесвера. Они позволят нам обеспечить системную периодичность нанесения ударов вглубь территорий РФ и по временно оккупированным — с тем, чтобы нарушить логистику, обеспечение российских войск, а также подорвать их систему управления», — пояснил эксперт.

Кроме того, подчеркнул он, Украина также заинтересована в дальнобойных ракетах класса «воздух-воздух» AIM-120 AMRAAM, AIM-120B и AIM-120D, которые сбивают воздушные цели на расстоянии 180 км.

«Это важные ракеты для противодействия фронтовым бомбардировщикам Су-34, которые являются основными носителями корректируемых авиационных бомб. Мы надеемся их получить либо от США, либо от стран, которые эксплуатируют эти ракеты, но с разрешения Штатов. Они нам нужны для окончательного доминирования над российской авиацией», — заключил Коваленко.