Президент США Дональд Трамп заявил, что президент России Владимир Путин «полностью сошел с ума», а риторика Владимира Зеленского лишь усугубляет конфликт.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Владимиром Путиным из России, но с ним что-то случилось. Он абсолютно СПЯТИЛ! Он бессмысленно убивает множество людей, и я говорю не только о солдатах. Ракеты и дроны запускаются по городам Украины без всякой причины», — написал Трамп в Truth Social.

По его словам, Путин изначально хотел всю Украину, и если он добьётся этого, «это приведёт к падению России».

Не обошлось и без критики в адрес президента Украины: «Зеленский совсем не помогает своей стране, говоря так, как он говорит. Всё, что он говорит, вызывает проблемы — мне это не нравится, и это должно прекратиться».

Трамп добавил, что войны могло бы не быть: «Это война Зеленского, Путина и Байдена, а не Трампа. Я лишь стараюсь потушить большие и уродливые пожары, разожжённые из-за вопиющей некомпетентности и ненависти».

Позже Трамп вновь дал понять, что крайне недоволен ракетными ударами России по Украине. «Мне не нравится то, что делает Путин в Украине», — подчеркнул он.

«Я не знаю, что, черт возьми, случилось с Путиным. Я знаю его давно. Мы всегда ладили. Но он запускает ракеты в города и убивает людей, и мне это не нравится. С этим парнем что-то случилось, и мне это не нравится», — заявил Трамп журналистам.