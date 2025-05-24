Защита государственной границы станет главной задачей армии США. С данным заявлением выступил в ходе торжественной церемонии в военной академии Вест-Пойнт президент США Дональд Трамп.

По его словам, ВС США перестанут заниматься распространением демократии в мире «под дулом пистолета».

«Мы восстанавливаем фундаментальный принцип, согласно которому главная задача наших вооружённых сил заключается в защите наших собственных границ от вторжения», — заявил лидер американской администрации.

При этом он отметил, что не намерен урезать оборонный бюджет страны, который составляет около $1 трлн.

«Мы только что составили военный бюджет на $1 трлн. Некоторые интересуются, не мог бы я сократить его. Я не сокращу его даже на 10 центов», — категорически отметил президент. По его словам, существуют другие сферы, где возможно снижение расходов.