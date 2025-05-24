А ведет он их к пропасти – если ссылаться на мнения не только «вражеских голосов», но и вполне «продвинутых» прозападных СМИ и политиков. Причем, имеется в виду не один только украинский контекст, но и отношения президента Пятой республики к мировым лидерам, иным публичным персонам, а также некоторые подозрения о его личных «особенностях»: не успели отгреметь скандалы и скандальчики, связанные с президентом Турции, сетевым магнатом Дуровым и вмешательством в выборы в Румынии, эпизодом в поезде на киевском направлении, как Макрону поставили в строку его «прокол» в отношении премьера Италии Мелони – вплоть до того, что канцлер ФРГ Мерц предупредил – «Нельзя допустить раскола Европы». А о США – разговор вообще особый.

Западная пресса активно обсуждает конфликт между Макроном и премьер-министром Италии Джорджи Мелони. В частности, пишет The Telegraph, острый дипломатический раскол между Парижем и Римом произошел на почве того, что во время саммита Европейского политического сообщества в Албании Мелони не была приглашена Макроном на инициированную им совместную телефонную беседу с президентом Трампом с участием самого Макрона, премьера Великобритании Стармера, Польши — Туска, германского канцлера Мерца. И Мелони вообще не присутствовала на встречах в Албании – итальянские СМИ предполагают, что этого не желал Макрон. То есть место имело «преднамеренное пренебрежение» итальянским премьером.

The Telegraph констатирует, что Макрон и Мелони больше не скрывают неприязни друг к другу. Итальянский премьер-министр заявила журналистам, что ее не пригласили из-за отказа отправлять войска на Украину в составе так называемой «коалиции желающих». Она призвала всех ЕС-овских лидеров «отказаться от преувеличенного самомнения» и сосредоточиться на достижении мирного соглашения, не подразумевающего капитуляции Украины.

Макрон же возразил – «Речь шла о прекращении огня, и давайте не будем распространять ложную информацию. Ее уже достаточно приходит из России».

А Financial Times пишет, что канцлер ФРГ Мерц попытался примирить Мелони и Макрона, дабы смягчить ожесточенный дипломатический спор между Римом и Парижем из-за исключения итальянского премьера из компании европейских лидеров, имеющих хорошие отношения с президентом Трампом.

Мерц заявил, что в ближайшее время он проведет в ЕС переговоры по урегулированию конфликта между лидерами Франции и Италии. «Мы не должны позволять себе раскола», — сказал он на пресс-конференции в Риме. И подчеркнул, что в ЕС нет «первичных» или «вторичных» членов, что все страны союза стремятся побыстрее закончить украинскую войну. Канцлер также пообещал «подключить Италию» ко всем «нашим» (чьим?) усилиям по разрешению «этого конфликта».

Зададимся вопросом: отчего Макрон и его «единомышленники» взъелись на итальянского премьера и не только на нее в ЕС? Поддержка Мелони Киеву – хорошо известна, но доморощенному «Наполеону» требуется, чтобы Рим еще и бряцал оружием, а, что важнее – не имел взаимопонимания с Трампом, какое сложилось между президентом США и Мелони. Но когда дело доходит до «обид» – Макрон лицемерно бежит жаловаться именно «высшему арбитру» — Трампу. Собственно, как и Стармер и Мерц, хотя последний, все же, пока воздержаннее Макрона.

Но легко ли обвести вокруг пальца Трампа? Лондон и Париж рвутся в мировые лидеры (то же – и Берлин), но они явно недооценивают свои возможности. Мерц твердит, что Германия станет «самой сильной армией в Европе»: уж не забывает ли он о том, что Макрон считает себя «самее» всех политиков, а это не даст возможность договориться по части лидерства ни с Мерцем, ни со Стармером. Не говоря уже о том, что США – при Трампе или без него, — видят «главными в мире» только самих себя.

Говоря о взаимоотношениях Макрона и Мелони, стоит вспомнить, что «черная кошка» впервые пробежала между ними не в Албании на почве звонка вышеупомянутого «квартета» Трампу, а сразу после прихода Мелони к власти в конце 2022 года, когда уже в начале 2023-го французский президент решил не приглашать ее на ужин с Зеленским. Не в ладах она была и с предшественником Мерца – канцлером Шольцем – последнему пришлась не по душе жесткая миграционная политика Мелони; он открыто критиковал ее, хотя в его же Германии немцы сами критиковали власти за миграционную расхлябанность.

С Мерцем в контексте миграционной политики будет, вероятно, легче общаться – в ходе свой предвыборной кампании он обещал ее ужесточить.

Но вернемся к теме Макрон – Трамп. Столь «почтительный», однако лицемерный звонок президенту Трампу из Албании четверки европейских «сильнейших» во главе с Макроном сделан был (видится очевидным) заискивания ради. И из страха, что Трамп не введет дополнительные санкции против России, либо – об этом много пишут и говорят – выйдет из переговоров России и Украины и вовсе перестанет поддерживать Киев (что маловероятно, имея в виду конкретные интересы Вашингтона не только в украинском, но и геостратегическом срезе). Однако – боязно.

С другой стороны, боязно Макрону и Ко. и то, что решать судьбу Украины будут только США и Россия, то есть фактически заключат двустороннюю сделку, и тогда Макрон (а это главное для его личного имиджа и эгоцентризма) останется с носом. Ну и, разумеется, панику в «квартете» вызвал последний телефонный разговор Путина и Трампа (президент США после него намекнул, что его беседа с Путиным привела к какому-то прорыву, но умолчал – к какому именно, а отсутствие информации порождает панику); а также их намечающаяся двусторонняя встреча. О присутствии на ней европейских лидеров – «вершителей судеб», Москва и Вашингтон пока еще даже не намекали. А тем временем Евросоюз собирается ввести полноценный 17-й пакет санкций против России. И в Париже, как известно, в открытую требуют отставки Макрона.

Особенно французов уязвило «унижение Макрона» на встрече с Зеленским. Как заявил лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян, «От Макрона отмахнулись как от лакея. Он подорвал доверие к Франции. Он должен уйти». Политик призвал к проведению выборов для избрания нового президента республики.

Слова Дюпон-Эньяна иллюстрирует видео, распространенное Белым домом. На нем видно, как президент Трамп жестом руки отказал Макрону в участии в переговорах с Зеленским. Ну, а видео Эрдоган — Макрон? Тоже ведь из этого «унизительного» ряда.

Макрон мстителен и, несмотря на внешнее заискивание перед Трампом, не гнушается мелкими пакостями. Так, он предложил американским ученым, недовольным политикой Трампа, переехать в Европу. «Если вы любите свободу, приезжайте и проводите исследования здесь», — сказал он в ходе своего выступления в Сорбонне. И пообещал, что Париж выделит 100 млн евро на привлечение исследователей.

Собственно, он пошел по следам Урсулы фон дер Ляйен, опередившей Макрона заявлением, что Евросоюз в 2025–2027 годах потратит 500 млн евро на то, чтобы сделать Европу «магнитом для ученых».

Теперь лозунгом Парижа (прицельно для США ) стало «Выбирайте Европу для науки!». То есть, ставка делается весьма наивная, однако не без подлянки – на «утечку мозгов» из Штатов. А все потому (или будто бы потому), что в середине апреля администрация президента Трампа сообщила о замораживании предоставления 2,2 млрд долларов Гарварду после того, как университет отказался выполнить требования Белого дома — введение над университетом государственного надзора. Также от Гарварда потребовали внести радикальные изменения в систему управления, приема студентов и найма сотрудников.

Но, несмотря на то, что требование было направлено Гарварду «по ошибке» (или отозвано, чтобы не доводить дело до суда), Макрон его грамотно раскрутил – благо, прежде соответствующую для этого почву «удобрила» фон дер Ляйен. Помнится, прежде, во времена «железного занавеса», Запад активно работал над утечкой мозгов из СССР. И теперь Европа использует забытые лекала – «тащит мозги» из США.

И таких мелких подлянок, надо думать, будет еще множество, поскольку нагадить Штатам одним весомым «лотом» Евросоюзу не под силу. А наехать на европейских «трампистов» — вполне и с удовольствием, причем, сиюминутный эффект – налицо, и примеров тому – множество: от Орбана и Фицо до Мелони, Ле Пен в самой Франции и иных.

Так что же творит Макрон не без воинственного усердия своих «мушкетеров»? Как верно подмечает польское издание Myśl Polska, он ведет Европу в пропасть: «Делает заявления, одно за другим, в которых отвергает любые дипломатические попытки договориться по украинскому вопросу, … практически открыто призывает к созданию угрозы ядерной эскалации».

И далее: «… команда Макрона хочет поставить Европу на грань войны с Москвой, надеясь в последний момент уйти от реальной эскалации. Это позволило бы французской стороне продемонстрировать, что она является величайшей военной державой на континенте».

Польское издание также считает очевидным, что макроновская Франция явно недовольна началом переговорного процесса в Стамбуле по прекращению конфликта в Украине: Макрон опасается, что «возможный мир может лишить смысла флагманский план Елисейского дворца, заключающийся в насильственной милитаризации Европы». То есть – «милитаризм Макрона имеет антиамериканское, или (в нынешних реалиях), антитрамповское измерение».

Европа в ближайшие несколько лет намерена потратить на собственное вооружение 800 млрд евро, но соответствующие финансовые возможности есть далеко не у всех стран ЕС. Добыть их можно, увеличив госдолг, плюс отказом от имеющейся социальной политики. Понятно, что тяжелейшее финансовое бремя ляжет на европейских налогоплательщиков, что вызовет еще большее недовольство и разочарование в институтах ЕС. Оно и сейчас сильно во многих странах союза.

А тем временем, констатирует издание (и не оно одно), над Европой нависают серьезные угрозы безопасности, поскольку (в том числе) продолжение конфликта в Украине чревато ростом незаконного ввоза оружия в Польшу из зоны конфликта. Оно может попасть как к террористическим организациям, так и к «обычным преступным группировкам». И борьба с ними обернется колоссальными тратами: «Европа под руководством человека, который, видимо, решил, что стал современным Наполеоном на геополитической арене, будет уверенно и напрямую маршировать в пропасть, … и Польша движется в таком же направлении».

Что ж, вольному – воля, однако неволя для подневольных, какими стали, «под Парижем», определенные страны Европы. Впрочем, одни пытаются скинуть с себя «макроно-наполеоновские» тиски, поэтому до пропасти дело может – избирательно – не дойти: по известной формуле «Спасение утопающих в руках самих утопающих».