Министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов принял находящуюся с визитом в нашей стране делегацию во главе с командующим 1-й Армией Сухопутных войск Турции генералом армии Метином Токелем.

Как сообщает минобороны, поприветствовав гостей на встрече, состоявшейся в Министерстве обороны, генерал-полковник З.Гасанов выразил удовлетворение видеть их в нашей стране. Было отмечено динамичное развитие отношений между Азербайджаном и Турцией, основанных на глубоких исторических корнях, общих ценностях и взаимном доверии. Министр обороны подчеркнул положительные результаты мер, принятых в связи с исполнением Шушинской декларации, подписанной благодаря дружеским отношениям глав двух братских государств. Была выражена высокая оценка морально-политической поддержки Турции в 44-дневной Отечественной войне, увенчавшейся победой азербайджанской армии под руководством Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, и во всех областях.

Поблагодарив за искренний прием и оказанное гостеприимство, генерал армии М.Токель передал приветствия министра национальной обороны Турции Яшара Гюлера. Была особо подчеркнута важность взаимных визитов с точки зрения расширения двустороннего военного сотрудничества, олицетворяющего собой стратегическое союзничество. Подчеркнув очевидный прогресс в развитии азербайджанской армии, гость отметил, что это вызывает искреннюю радость как в Азербайджане, так и в братской Турции.

Затем первый заместитель министра обороны – начальник Генерального штаба Азербайджанской Армии генерал-полковник Керим Велиев встретился с турецкой делегацией.

На встрече была отмечена важность проведения совместных учений с применением технологических инноваций с учетом требований современности. Была подчеркнута важность взаимного обмена опытом в подготовке профессиональных кадров.

На встречах были обсуждены различные аспекты азербайджано-турецкого военного сотрудничества, состоялся обмен мнениями по вопросам региональной безопасности и по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.

