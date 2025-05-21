Государственная компания Вьетнама PetroVietnam намерена обеспечить регулярные поставки нефти Azeri Light из Азербайджана на следующее десятилетие.

Перерабатывающее подразделение PetroVietnam — компания Binh Son Refining and Petrochemical (BSR) и Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR подписали меморандум о взаимопонимании по поставкам 2 млн баррелей нефти, пишет издание «Нефтегазовая вертикаль».

Azeri Light в месяц с 1 июля 2025 года до 2035 года включительно для НПЗ Dung Qua. НПЗ Dung Qua, мощностью 130 тыс. б/с, перерабатывает Azeri Light уже более десяти лет, так как снижение добычи нефти Bach Ho вынуждает BSR диверсифицировать импорт: Azeri Light обладает плотностью 35,3° API и серой 0,21%, легко адаптируется к установкам первичной переработки и дешевле местных и азиатских аналогов.

Ранее SOCAR Trading поставила на завод более 31 млн барр. нефти, что позволило BSR сократить издержки за счёт прямых закупок. Помимо Azeri Light, SOCAR готова поставлять и другие подходящие сорта — Bonny Light (Нигерия), WTI Midland (США) и Murban (ОАЭ).

В 2024 году крупнейшим поставщиком нефти во Вьетнам был Кувейт (234 тыс. б/с), однако Azeri Light может занять второе место, вытеснив Нигерию. Подписание контракта с SOCAR — часть подготовки к модернизации Dung Quat, которую планируют завершить к 2028 году. После расширения завод сможет перерабатывать более широкий спектр сортов.