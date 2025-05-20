США и союзники работают над передачей комплексов Patriot Украине, но испытывают нехватку даже для собственных нужд.

Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио.

«Ни один союзник США по НАТО не горит желанием передавать системы Patriot Украине», — отметил он.

По его словам, в целом Вашингтон не прекращал поставки оружия Украине. «Эта программа не была отменена. Они продолжают получать оружие», — заявил дипломат.

При этом, по его словам, решения о возможности формирования новых пакетов помощи Киеву нет.