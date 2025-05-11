Великобритания работает над возобновлением авиасообщения с Украиной сразу после прекращения огня. Об этом говорится в заявлении премьер-министра Британии Кира Стармера.

По его словам, процесс возобновления авиасообщения займет некоторое время.

«Я рад, что британские эксперты работают на местах, чтобы поддержать восстановление авиасообщения с Украиной, как только будет достигнуто прекращение огня. Это займет некоторое время, но это станет огромным моментом в восстановлении украинской экономики, повышении доверия инвесторов и помощи воссоединить семьи, разведенные войной», — отметил он.

Стармер отметил, что Великобритания стремится видеть Украину безопасной и преуспевающей.