Азербайджанский ученый усомнился в том, что советский межпланетный космический аппарат весом почти в полтонны может упасть на Азербайджан. Отметим, что на днях NASA распространила информацию о том, что посадочный модуль станции «Космос-482», которая была запущена в СССР 31 марта 1972 года к Венере (в рамках программы «Венера-8»), но осталась на орбите из-за технической неисправности, падает на Землю.

NASA предупредил, что примерно с 8 по 14 мая неуправляемый «Космос 482» весом 495 килограммов упадёт на одну из стран. Предположительно он войдет в атмосферу земли 10 мая.

В свою очередь, Георгий Тришкин, автор телеграм-канала «Техасский вестник», посвященного космическим пускам, в интервью BBC рассказал, что расчеты, которые основываются на параметрах орбиты, указывают, что область падения обломков почти полностью пролегает над сушей, а точнее — над территорией Египта, Сирии, Турции и Азербайджана, поэтому есть риск попадания в жилые районы.

«Если допустить, что аппарат полностью уцелеет и врежется в землю на рассчитанной скорости в 242 км/ч, то энергия удара составит где-то 1.1-1.2 МДж, что может быть эквивалентным взрыву пары сотен граммов тротила», — сказал он.

Между тем, прокомментировавший новость исполнительный директор Шамахинской астрофизической обсерватории имени Насреддина Туси- профессор Нариман Исмаилов поспешил успокоить население.

«Говорится, что этот космический аппарат может упасть на Сирию, Турцию, Египет и Азербайджан. Между Египтом и Азербайджаном траектория падения проходит по небольшой части Турции, а также пролегает по Сирии, Иордании и Израилю. Если модуль будет придерживаться указанной траектории, то также может упасть и на названные страны, но то, что не называются некоторые страны, вызывают определенные сомнения в достоверности информации», — сказал ученый.