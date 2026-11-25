Президент Ильхам Алиев направил письмо с соболезнованиями семье Хикмета Четина.

«Меня глубоко опечалило известие о кончине выдающегося государственного и общественно-политического деятеля Турецкой Республики Хикмета Четина.

Хикмет Четин внес большой вклад в развитие отношений между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой, укрепление наших братских связей. Я всегда буду вспоминать наши встречи с ним с самыми теплыми чувствами.

В эти тяжелые минуты разделяю вашу скорбь и выражаю глубокие соболезнования всем членам вашей семьи.

Да упокоит Аллах его душу!», — говорится в письме.