Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прибыл с визитом в Украину на фоне заявлений России, что страны находятся на грани открытой войны.

Об этом он сообщил в соцсети Х.

Эстонский министр опубликовал в соцсетях кадры из украинской столицы.

«Доброе утро, Киев», — написал он.

Как заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью ERR, Эстония не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для ударов по России.