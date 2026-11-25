Министр иностранных дел Эстонии Маргус Тсахкна прибыл с визитом в Украину на фоне заявлений России, что страны находятся на грани открытой войны.
Об этом он сообщил в соцсети Х.
Эстонский министр опубликовал в соцсетях кадры из украинской столицы.
«Доброе утро, Киев», — написал он.
Как заявил премьер-министр Эстонии Кристен Михал в интервью ERR, Эстония не разрешит Украине использовать свою территорию, воздушное пространство и акваторию для ударов по России.
«Мы сообщили нашим союзникам и Украине, что не предоставляем свое воздушное пространство, море или сушу [для ударов] — никто другой не может их использовать», — сказал он, отвечая на вопрос, просила ли Эстония Украину не наносить удары по судам в Балтийском море.